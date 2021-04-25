В Турции предложили признать Крым российским

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Турецкая партия «Родина» (Vatan) провела митинг перед посольством Соединённых Штатов в Анкаре после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. На нём политики призвали признать Крым российской территорией. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным. <...> Для признания Крыма и Абхазии, а также [самопровозглашённой] Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном, — заявил генсек партии Озгюром Бурсала.

В «Родине» призвали взять под полный контроль американские базы Инджирлик и Кюреджик, а также вывести из страны в течение 15 дней американские войска. Политики намерены проводить протестные акции в разных турецких городах в течение следующей недели.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал «исторической ошибкой» заявление главы Белого дома. Азербайджанский лидер подчеркнул, что высказывание Джо Байдена наносит значительный ущерб «формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе».

В Кремле заявили, что признание Байденом геноцида армян является внутренним делом США.