В Турции стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса

Турецкие специалисты приступили к первой фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.
Сегодня в Турции начали испытывать отечественную вакцину от коронавируса на людях, — рассказал он.
По его словам, работа проводится в университете Эрджиес в городе Кайсери,
Ранее Коджа заявил, что пандемия COVID-19 в Турции достигла второго пика. Количество заболевших 4 ноября составило 2391, что стало наибольшим показателем с конца апреля.
Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к сотрудничеству в сфере вакцинации от коронавируса, в том числе на площадке Совета Европы. По его словам, в Москве известно, что успехи России в разработке вакцины от COVID-19 «не всем по душе». Однако над интересами по защите здоровья собственных граждан не должны преобладать никакие политические или экономические расчёты.