В Турции стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9240ed56-1f5a-11eb-8b83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Турецкие специалисты приступили к первой фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

Сегодня в Турции начали испытывать отечественную вакцину от коронавируса на людях, — рассказал он.

По его словам, работа проводится в университете Эрджиес в городе Кайсери, передаёт РИА Новости.

Ранее Коджа заявил, что пандемия COVID-19 в Турции достигла второго пика. Количество заболевших 4 ноября составило 2391, что стало наибольшим показателем с конца апреля.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к сотрудничеству в сфере вакцинации от коронавируса, в том числе на площадке Совета Европы. По его словам, в Москве известно, что успехи России в разработке вакцины от COVID-19 «не всем по душе». Однако над интересами по защите здоровья собственных граждан не должны преобладать никакие политические или экономические расчёты.