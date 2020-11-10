В Tinder заблокировали девушку за то, что её фото использовали мошенники

https://static.news.ru/photo/a883dd18-2378-11eb-96bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luna Benna/Tinder

Фото с аккаунта в Tinder 21-летней модели из Флориды Луны Бенна часто использовали мошенники. Её страничку удалили.

Изображения Луны Бенна часто использовали для создания фейковых аккаунтов, с помощью которых мошенники обманывали других пользователей приложения и «разводили» их на деньги. Алгоритмы Tinder, борясь с мошенниками заблокировали и подлинный профиль модели, сообщает Mirror.

Я разочарована, что люди крадут мои фото для фейковых аккаунтов. Это грустно и для человека на картинке, и для тех, кого таким образом обманули, — цитирует её издание.

Луна добавила, что поклонники ей писали постоянно, обещая подарки за свидания и даже просили её руки. Некоторые при этом вели себя «странно».

Как ранее писал NEWS.ru, соведущая телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова посоветовала одиноким людям использовать время самоизоляции и карантина, чтобы «найти конкретную и проверенную» пару к концу эпидемии коронавируса. Она предложила использовать сайты и приложения для знакомства, особенно Tinder.