За декриминализацию проголосовали 68 членов парламента, против — 51. Документ направили в офис генерал-губернатора для получения королевского разрешения, после которого закон официально вступит в силу. Глава Министерства юстиции Новой Зеландии Эндрю Литтл отметил, что теперь аборты будут справедливо рассматриваться как медицинские случаи, сообщает Би-би-си.

