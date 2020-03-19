https://static.news.ru/photo/2990e396-69a8-11ea-89a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Новозеландский парламент принял законопроект о легализации абортов, который исключает процедуру из государственного закона о преступлениях. Женщинам больше не потребуется получать одобрение на проведение аборта от двух врачей.

За декриминализацию проголосовали 68 членов парламента, против — 51. Документ направили в офис генерал-губернатора для получения королевского разрешения, после которого закон официально вступит в силу. Глава Министерства юстиции Новой Зеландии Эндрю Литтл отметил, что теперь аборты будут справедливо рассматриваться как медицинские случаи, сообщает Би-би-си.

Abortion legalised in New Zealand with Parliament passing new law in 68-51 vote https://t.co/aVNbGGfJeJ pic.twitter.com/ZQZoKk5I75 — Stuff (@NZStuff) March 18, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Виталий Милонов высказался за включение запрета на аборты в Конституцию России. По его мнению, ребёнок имеет право на защиту не только после рождения, но и до него. За ограничение прерывания беременности также выступает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.