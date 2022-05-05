В Госдепе заявили о сохранившихся возможностях доставлять оружие на Украину Госдеп заявил о «неисчерпаемых» возможностях у США по доставке оружия на Украину

Нед Прайс / Фото statephotos/flickr.com

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что возможности Вашингтона по доставке оружия Украине по-прежнему «неисчерпаемы». Об этом говорит регулярность военных поставок, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

У нас есть неисчерпаемые возможности по доставке оружия и оборонной помощи, — подчеркнул представитель Госдепа.

Так он отреагировал на просьбу прокомментировать заявления российской стороны о том, что оружейные конвои станут военными целями, которые на Украине будут уничтожаться. Регулярность американских поставок показывает, что возможности у Вашингтона сохраняются, добавил Прайс.

Он также уточнил, что сейчас США намерены укрепить позиции Украины в контексте переговоров с Москвой.

Наша цель — укрепить позиции Украины за переговорным столом, пока мы устанавливаем цену за действия Российской Федерации, — сказал представитель Госдепа.

Ранее стало известно, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться, заявил 4 мая министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, рассматриваться как законная цель для поражения будет любой транспорт Североатлантического альянса.