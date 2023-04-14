В Европе назначили Китаю новую роль в мире Боррель: Евросоюз призывает Китай взять на себя ответственность за безопасность и мир

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Китай должен взять на себя ответственность за безопасность и мир, сообщается на официальном сайте дипведомства. Дипломат уточнил, что Европа не боится подъема Китая и отметил, что «история завтрашнего мира будет зависеть от решений КНР.

Мы считаем, что Китай должен взять на себя большую ответственность, в том числе за безопасность и мир. <...> История завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь, — сказал Боррель.

Он не стал уточнять, означает ли это, что Европа более не считает США защитником мира и безопасности на международной арене.

Ранее издание Global Times в своей статье написало, что стремления США укрепить свою гегемонию обречены на неудачу. В материале отмечается, что Вашингтон держит своих союзников под контролем, пытаясь противостоять России и Китаю, проводя экономическую конфронтацию и распространяя клевету. Издание отмечает, что США хотят выглядеть как «нежный великан», которому не нравится, когда его вызывают на соревнования.

Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что нынешнее сотрудничество между Россией и Китаем является крепким. По его словам, этому способствовали лидеры двух стран — президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Глава американской разведки при этом отметил, что Пекин до сих пор не решился отправить Москве вооружения.