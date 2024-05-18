Украинский летчик-ас проиграл в смертельном бою с истребителем России Поддубный: ВС России ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ Василюка

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Денис Василюк.

Военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале сообщил, что в зоне проведения СВО был ликвидирован один из лучших летчиков ВСУ Денис Василюк. По словам журналиста, Су-27 украинского бойца потерпел поражение в воздушном бою с истребителем ВКС России. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В зоне СВО ликвидирован летчик ВС Украины, подполковник Денис Василюк. Василюк считался одним из лучших украинских летчиков, служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ, — указал военкор.

Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал, что в зоне спецоперации был ликвидирован майор Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Тулайдан. В публикации сообщается, что бойца похоронили еще 10 августа 2023 года.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области. Кроме того, был поражен склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих.