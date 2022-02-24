↵Украина запросила у Евросоюза срочную гуманитарную помощь, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич в своём Twitter. Он назвал российскую военную операцию совершенно неоправданным вторжением и призвал страны ЕС немедленно помочь Украине.

После совершенно неоправданного российского вторжения сегодня Украина подала срочный запрос о предметах медицинской помощи через Механизм гражданской защиты. Я призываю все государства-члены и государства-участники немедленно откликнуться предложениями помощи. Время помочь — сейчас, — заявил Ленарчич.

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин сообщил , что Украина может рассчитывать только на гуманитарную помощь со стороны США и союзников. Военной помощи не будет, что следует из их позиции, отметил он.