Украина запросила у Евросоюза срочную гуманитарную помощь
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:56, 24 февраля 2022
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
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↵Украина запросила у Евросоюза срочную гуманитарную помощь, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич в своём Twitter. Он назвал российскую военную операцию совершенно неоправданным вторжением и призвал страны ЕС немедленно помочь Украине.
После совершенно неоправданного российского вторжения сегодня Украина подала срочный запрос о предметах медицинской помощи через Механизм гражданской защиты. Я призываю все государства-члены и государства-участники немедленно откликнуться предложениями помощи. Время помочь — сейчас, — заявил Ленарчич.
Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин сообщил, что Украина может рассчитывать только на гуманитарную помощь со стороны США и союзников. Военной помощи не будет, что следует из их позиции, отметил он.
Президент России Владимир Путин заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.