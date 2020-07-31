Трамп сообщил о переговорах с Москвой по ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет рад заключить соглашение по ядерному оружию с Москвой.
Мы сейчас работаем с Россией над соглашением по нераспространению, ядерным соглашением по нераспространению. Если у нас будет что-то в таком роде, это было бы здорово, — цитирует хозяина Белого дома РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американская армия может развернуть гиперзвуковые ракеты и ракеты средней дальности, такая возможность рассматривается армейским руководством США. Об этом заявил начальник штаба армии Соединённых Штатов генерал Джеймс Макконвилл в ходе онлайн-конференции.