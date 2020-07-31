Трамп сообщил о переговорах с Москвой по ядерному оружию

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Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв высказался по поводу обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, уточнив, что Россия не имеет отношения к этому трагическому событию.

Его комментарий последовал после того, как стало известно, что польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы заявила: тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолёт во время ремонта в...