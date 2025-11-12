Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 16:01

Стало известно, что будут значить для России поправки США в резолюцию ООН

Экс-нардеп Килинкаров: поправками по Украине США не признают земли РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Корректировка резолюции по Украине со стороны США не означает признание новых территорий за Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, речь в данном контексте идет исключительно о желании администрации главы Белого дома Дональда Трампа найти пути урегулирования украинского конфликта.

То, что США захотели поменять антироссийскую резолюцию, вовсе не означает, что они признают новые территории за РФ. Киев обвиняет Трампа в том, что он сдает Украину, но на самом деле ни о какой сдаче речь не идет. Тут желание Трампа урегулировать украинский конфликт на любых условиях. Для него это крайне важная история, — пояснил Килинкаров.

По его мнению, Вашингтон сосредоточен на поиске дипломатического выхода из кризиса, не акцентируя внимание на территориальных приобретениях России. Экс-депутат Рады отметил, что нынешняя ситуация на фронте демонстрирует отсутствие значительных успехов украинской стороны, что, вероятно, и подталкивает США к более гибкой позиции.

Трампа абсолютно не волнуют территории, которые приобрела Россия. Это для него вторичный вопрос компромисса. Он дал время и возможность каждой из сторон продемонстрировать свой успех на поле боя, причем это была инициатива не его, а Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) и европейцев. Они прилетели к Трампу и уверяли его в том, что в ближайшее время готовы изменить ситуацию на поле боя. Но, как видите, она складывается совсем не в пользу Украины, — подытожил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что США требуют изменения антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине. В Вашингтоне хотят исключить из документа некоторые формулировки. В частности, американская сторона добивается пересмотра представленной в третьем комитете ГА ООН резолюции о «положении в области прав человека» на подконтрольных РФ территориях.

