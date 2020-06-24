СМИ: в Ливии начинается мировая война

https://static.news.ru/photo/867bb046-b5ab-11ea-9307-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/GlobalLookPress

Ливийский конфликт начинает перерастать в мировую войну. Такое мнение выразили журналисты из разных СМИ мира. По их мнению, на это указывает то, что всё больше стран начинают участвовать в военном конфликте в Ливии и подтягивают свои войска.

Когда несколько месяцев назад английские эксперты предупредили, что ситуация в Ливии становится всё более взрывоопасной и даже грозит перерасти в мировую бойню, их предсказание многим показалось чересчур преувеличенным. Однако в последние дни в ливийский конфликт втягивается всё больше стран, которые стягивают на север Африки всё больше войск, — сообщают «Аргументы недели».

После инцидента у берегов Ливии между военными фрегатами Турции и Франции, генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил о начале военного расследования произошедшего. А Минобороны Франции заявило, что пора предпринять какие-то действия в связи с турецким присутствием в Ливии.

Турция играет в настоящее время в опасную игру в Ливии и нарушает все обязательства, данные по итогам прошедшей в Берлине конференции по Ливии, — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский аналитик Жан-Клод Галли в издании «Le Courrier de Russie» отметил, что России и Турции выгоден ливийский кризис.

Реджеп Эрдоган уже ставит условия Европе, опираясь на преимущества географического положения Турции: мигранты из стран Ближнего и Среднего Востока могут попасть на Балканы и далее в Центральную Европу через Малую Азию. Точно также может повести себя и Владимир Путин, если ему удастся установить контроль над Ливией (не важно, руками ли Хафтара или Фаиза Сараджа). Ведь Ливия тоже представляет собой важнейший перевалочный пункт для нелегальной миграции и потока беженцев, — привели слова аналитика в «Военном обозрении».

Ранее президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил о готовности вторжения в Ливию. Египетский лидер отметил, что его войска готовы остановить продвижение турецких войск к городу Сирт. Он подкрепил свои заявления тем, что направил авиацию в небо над бывшей Джамахирией. После этого в США призвали всех участников вооружённого конфликта в Ливии прекратить боевые действия и приступить к переговорам.

По последним данным, турки пока всё же не отказались от своих планов по взятию Сирта. В случае продолжения их наступления обстановка может резко обостриться, — отметили в издании «Аргументы недели».

Как писал NEWS.ru ранее, в МИД Турции ответили на слова французского лидера о «смерти мозга НАТО». В ведомстве отметили, что действуют в рамках решений ООН и по просьбе законного правительства Ливии. Пресс-секретарь МИД Турции объяснил слова Эммануэля Макрона «помутнением рассудка».