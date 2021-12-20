СК Белоруссии допросит польского солдата, запросившего убежище

Следственный комитет (СК) Белоруссии намерен допросить военнослужащего Польши Эмиля Чечко, который обвинил польских силовиков в убийствах мигрантов и запросил в стране политическое убежище, сообщает СК Белоруссии в Telegram-канале. Ранее в МВД Польши назвали рассказ бежавшего солдата «высосанным из пальца».

Следственным комитетом будет допрошен Эмиль Чечко <...>. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, — говорится в сообщении.

17 декабря стало известно о том, что 25-летний Чечко пересёк польско-белорусскую границу. Он дезертировал из 11-го Мазурского артиллерийского полка, после чего был остановлен патрулём на участке погранзаставы Тушемля. Чечко попросил политического убежища у Минска из-за несогласия с политикой Варшавы.

Военнослужащий обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтёров. По его словам, он сам участвовал в убийствах. Чечко считает, что ситуацию на граничащей с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

В свою очередь в Польше сочли историю военного «высосанной из пальца». Замминистра внутренних дел и администрации страны Мачей Вонсик заявил, что солдату не поверил никто. Он также отметил, что ни одна из гуманитарных организаций не сообщала о пропаже волонтёра, который пытался помогать мигрантам.