https://static.news.ru/photo/75e6f10e-e361-11e9-828b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернуться на родину в ближайшие месяцы для того, что «восстановить её государственность».

Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Нет ничего секретного. Правда, что и на Украине я чувствую себя хорошо, но когда теряешь родину..., — сказал Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари Архи».

Саакашвили сбежал из Грузии в 2013 году. Он заочно осуждён на родине к тюремным срокам и будет задержан сразу же после пересечения границы страны.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин взял курс на восстановление СССР. Такое мнение высказал грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили.