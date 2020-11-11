Россиян выселили из отеля на Занзибаре из-за налогов и фруктов

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Группа российских туристов была вынуждена покинуть отель на Занзибаре из-за неразберихи с налогами и пронесёнными фруктами.

При заселении группы из десяти россиян выяснилось, что необходимо дополнительно оплачивать налог в размере $10 за ночь. Россияне возмутились, поскольку при бронировании тура информация об этом не упоминалась. Директор гостиницы Waikiki Zanzibar resort пообещал урегулировать этот вопрос.

Позже выяснилось, что на территорию отеля нельзя проносить фрукты и бутылки с водой. Когда туристов не устроило это правило, директор потребовал, чтобы они покинули отель в течение часа, сообщает TourDom.ru.

По словам одного из туристов, сначала отдыхающим разрешили пить принесённую воду и есть купленные за территорией отеля фрукты, но только в номерах. На следующий день правило было изменено: за найденные в номерах бутылки туристам грозил штраф в $100, пронос фруктов также был под запретом. Отдыхающий россиянин подчеркнул, что в меню отеля не было фруктов, а одна бутылка воды стоила $1,5.

После этого часть туристов решила сменить место проживания. Они обратились к отельному гиду, который им не помог. Также они решили попросить помощи у посольства РФ и снять разговор с директором гостиницы на видео. По словам туристического агента, спорил с хозяином гостиницы только один россиянин, остальные лишь заступались за него.

В социальных сетях отмечают, что иностранцы на Занзибаре должны оплачивать городской налог в размере $9 за день, а также $1 сбора за пользование городской инфраструктурой. В большинстве отелей этот налог уже включён в стоимость. Проживающие в этом отеле другие туристы отметили, что не сталкивались с запретом проноса еды и фруктов, поскольку делали это незаметно.

Ввиду сложившейся ситуации принимающая сторона предложила гостям переселение. Все уже переехали, инцидент исчерпан, — сообщили представители туроператора.

По их словам, недопонимание возникло из-за необходимости оплачивать налог на месте, а также из-за запрета на пронос еды.

Как писал NEWS.ru, в российском МИД признали проблемы с запуском прямых рейсов в Танзанию, несмотря на то что эта африканская страна вошла в число первых трёх государств, с которыми Россия возобновила авиасообщение 1 августа.