https://static.news.ru/photo/4345609a-30b0-11ea-814b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

Россия попала в список стран с наибольшим потенциалом для развития приключенческого туризма.

Рейтинг составили специалисты Британского общества бэкпекеров (BBS). Первую строчку в нём занял Алжир. РФ оказалась на восьмом месте, передаёт Lonely Planet.

Подобный список составляется ежегодно. В прошлом году его возглавлял Пакистан. При создании рейтинга учитываются такие факторы, как достопримечательности, количество туристов, гостеприимство местных жителей. Кроме России и Алжира в 2020 году в первую десятку вошли Пакистан, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия, Босния и Герцеговина, Эфиопия, Азербайджан и Узбекистан.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жители Финляндии признаны самыми счастливыми в Северной Европе. Об этом свидетельствуют результаты международного социологического исследования «Индекс счастья».