Россия попала в список стран с наибольшим потенциалом для развития приключенческого туризма.
Рейтинг составили специалисты Британского общества бэкпекеров (BBS). Первую строчку в нём занял Алжир. РФ оказалась на восьмом месте,
Подобный список составляется ежегодно. В прошлом году его возглавлял Пакистан. При создании рейтинга учитываются такие факторы, как достопримечательности, количество туристов, гостеприимство местных жителей. Кроме России и Алжира в 2020 году в первую десятку вошли Пакистан, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия, Босния и Герцеговина, Эфиопия, Азербайджан и Узбекистан.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жители Финляндии признаны самыми счастливыми в Северной Европе. Об этом свидетельствуют результаты международного социологического исследования «Индекс счастья».
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