Разбившийся в Пакистане А320 мог повредить двигатели при попытке посадки

Причиной крушения самолёта Airbus A320 в Пакистане могли стать повреждения двигателей, которые лайнер получил при первой попытке приземления.
Источник в Управлении гражданской авиации страны
В то же время подтверждений тому, что самолёт мог задеть полосу корпусом, эксперты не нашли, отмечает телеканал.
Аirbus A320 «Пакистанских международных авиалиний» разбился 22 мая. Самолёт рухнул на жилой квартал в городе Карачи после нескольких заходов на посадку в аэропорту Джинна. В результате катастрофы погибли 97 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что на месте аварии были найдены бортовые самописцы самолёта. Их передали следственной комиссии. Предполагается, что расследование инцидента будет завершено в течение трёх месяцев.
Добавьте наши новости в избранные источники