Разбившийся в Пакистане А320 мог повредить двигатели при попытке посадки

https://static.news.ru/photo/e4f42c60-9dbf-11ea-9341-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

Причиной крушения самолёта Airbus A320 в Пакистане могли стать повреждения двигателей, которые лайнер получил при первой попытке приземления.

Источник в Управлении гражданской авиации страны рассказал телеканалу Geo TV, что лайнер при заходе на посадку мог зацепить ВПП двигателями. Соответствующие следы были обнаружены в трёх местах. В результате могло произойти повреждение систем подачи топлива или смазки.

В то же время подтверждений тому, что самолёт мог задеть полосу корпусом, эксперты не нашли, отмечает телеканал.

Аirbus A320 «Пакистанских международных авиалиний» разбился 22 мая. Самолёт рухнул на жилой квартал в городе Карачи после нескольких заходов на посадку в аэропорту Джинна. В результате катастрофы погибли 97 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что на месте аварии были найдены бортовые самописцы самолёта. Их передали следственной комиссии. Предполагается, что расследование инцидента будет завершено в течение трёх месяцев.