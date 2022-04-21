Радиоактивные отходы из Европы не будут больше храниться в Новоуральске

Радиоактивные отходы из Европы не будут больше направлять в хранилище в город Новоуральск (Свердловская область), об этом сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО» Александр Барышев, передаёт «ОБЛГАЗЕТА.RU».

Это абсолютно исключено. РАО, образованные при переработке отработавшего ядерного топлива, которое поставляется к нам из-за рубежа, должны отправляться в ту страну, где это топливо отработало. Мы не будем этого принимать,— рассказал он.

Пункт хранения отходов расположен на бывшей промышленной территории Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в «Росатом»). Емкость хранилища составляет 55 тыс. куб метров. В Пункте занимаются утилизации твердых ядерных отходов третьего и четвертого классов.

Ранее в Брюсселе сообщили, что при определённых условиях Еврокомиссия может классифицировать атомную энергетику и природный газ как «зелёные» источники энергии в рамках таксономии ЕС.

Согласно изданию, такое решение может быть принято благодаря тому, что группа стран, в которых эти виды энергии являются основными, потребовали, чтобы европейский регулятор не принимал санкции в отношении государств, использующих «спорные» источники энергии.

В канун Нового года Германия объявила о закрытии трёх из шести атомных электростанций, функционировавших с середины 80-х годов.