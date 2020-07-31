Мир

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

04:48, 01 августа 2020
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал первого президента Украины Леонида Кравчука за требование заплатить его стране $300 млрд на восстановление Донбасса.

Бывший украинский лидер ранее заявил, что вложиться должны США, Великобритания и Россия, подписавшие в своё время Будапештский меморандум.

Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса,говорится в сообщении Пушкова в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта. По его словам, миссия у него одна — закончить войну, чтобы на Украине царил мир.

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