Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал первого президента Украины Леонида Кравчука за требование заплатить его стране $300 млрд на восстановление Донбасса.
Бывший украинский лидер ранее заявил, что вложиться должны США, Великобритания и Россия, подписавшие в своё время Будапештский меморандум.
Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса, —
говоритсяв сообщении Пушкова в Twitter.
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July 31, 2020
Ранее NEWS.ru сообщал, что Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта. По его словам, миссия у него одна — закончить войну, чтобы на Украине царил мир.
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