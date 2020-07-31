Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

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Президент Белоруссии сам нанял россиян, которые были задержаны в республике. Такое мнение высказал бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало.

Цепкало уверен, что Лукашенко заплатил россиянам, чтобы они целый месяц «посидели в тюрьме». Политик обратил внимание, что якобы «члены ЧВК» жили в государственном санатории, не скрывались, и никто судить их...