Правительство продлило режим закрытого неба у границ с Украиной

Министерство транспорта России сообщило, что продлило режим закрытого неба на границе с Украиной до 14 марта. Уточняется, что запрет будет действовать до 03:45 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Режим продлён до 03:45 14 марта по московскому времени, — передаёт агентство.

В другом профильном ведомстве сообщили о новых ограничениях для потребителей. В Минпромторге рассказали. что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально-значимых товарах.

На официальном сайте Роскомнадзора ранее появилось сообщение о блокировке социальной сети Facebook в России. Регулятор пояснил, что причиной такого решения стала цензура в отношении российских СМИ. Отмечается, что с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны этой соцсети.

Регулятор также заблокировал Twitter. Основной причиной называется распространение площадкой недостоверной «общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». Доступ к ресурсу ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.