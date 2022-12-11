Основатель Pink Floyd Уотерс призвал премьера Британии освободить Ассанжа

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роджер Уотерс

Один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал британские власти освободить создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Во время митинга у британского консульства в Нью-Йорке музыкант обратился к премьер-министру Соединенного Королевства Риши Сунаку и напомнил ему о соблюдении прав человека, сообщают «Известия».

Ассанж напоминает мне, что я не одинок. Потому что без Джулиана Ассанжа мы все станем одиноки. Без настоящей прессы мы тоже будем одиноки. <...> Как насчет Великой хартии вольностей? Как насчет прав человека, мистер Сунак? — сказал Уотерс.

Он подчеркнул, что власти Великобритании должны «поступить правильно» и освободить Ассанжа.

В июне глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Ассанжа в США, где ему грозит тюремное заключение сроком в 175 лет тюрьмы. Вашингтон обвиняет Ассанжа в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом в получении доступа к секретным документам по национальной обороне страны. В WikiLeaks назвали это решение «темным днем» для свободы слова и пообещали оспорить решение министра.

Уотерс допустил, что власти США могут пойти на убийство Ассанжа после его экстрадиции. Он призвал сторонников основателя WikiLeaks продолжать выступления в его защиту.