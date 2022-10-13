NYT: Израиль передает Украине данные о расположении российских военных

Фото: ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль передает Украине сведения об иранских беспилотниках, используемых Россией, а также раскрывает позиции российских военных, пишет New York Times со ссылкой на слова некоего высокопоставленного чиновника на Украине. При этом сам Израиль утверждает, что никаких данных не передает, так как не хочет провоцировать Москву.

Высокопоставленный украинский чиновник <…> сказал, что Израиль предоставляет Украине базовые разведданные об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя, и что частная израильская фирма предоставляет Украине спутниковые снимки позиций российских войск, — сказано в материале.

Сообщается, что Украина также запросила у Израиля системы противовоздушной обороны, учитывая успехи системы «Железный купол», а также ракеты большей дальности Barak 8. Однако Израиль пока отказывается, не желая провоцировать Россию на воспрепятствование израильским авиаударам в Сирии, где Россия имеет военное присутствие.

Ранее украинский журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский заявил, что Киев может найти ядерное оружие для нанесения удара по территории России. По его словам, такой вид оружия Украина сможет позаимствовать у Израиля или КНДР под предлогом якобы исходящей от России ядерной опасности.

Климовский предложил киевским властям обратиться именно к Тель-Авиву, а не к Вашингтону и его союзникам. В этом случае Москва не сможет обвинить НАТО в распространении ядерного оружия, пояснил он. Также историк счел необходимым устроить теракт на российской атомной станции.