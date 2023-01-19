«Нет смысла»: представитель Пентагона о передаче танков Abrams Украине Представитель Пентагона Сингх: нет смысла передавать Украине танки Abrams

Фото: Armin Weigel / dpa / Global Look Press

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием, передает РИА Новости. Он добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания.

Обслуживание и высокая стоимость на поддержание танков Abrams просто лишают смысла предоставление их Украине на данный момент, — сказала Сингх.

Великобритания в середине января заявила о скорой передаче Украине 14 танков Challenger 2.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обратилась к западным странам с призывом поставить Киеву любое оружие, которое тот сможет использовать. Глава ЕК отметила на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Запад должен сделать «важный шаг в поддержке вооруженных сил Украины».

Председатели комитетов Конгресса США по делам вооруженных сил и по иностранным делам Майк Роджерс и Майкл Маккол, в свою очередь, заявили, что законодатели потребовали у администрации президента Джо Байдена незамедлительной отправки вооружения Украине. По их словам, нерешительность Байдена «приводит к затягиванию конфликта». Американские конгрессмены обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с аналогичным призывом.