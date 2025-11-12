Названо количество погибших, найденных после трагедии с самолетом в Грузии

Названо количество погибших, найденных после трагедии с самолетом в Грузии В Грузии нашли тела 19 военных, погибших при крушении турецкого самолета

Корреспондент A Haber сообщил, что экстренные службы нашли 19 из 20 тел погибших военных в Грузии. Отмечается, что накануне в стране рухнул самолет ВВС Турции C-130.

В издании уточнили, что поиск последнего тела продолжается. Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе уточнил, что по факту трагедии ведется расследование.

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules разбился на территории Грузии 11 ноября. По информации Минобороны Турции, борт вылетел из Азербайджана. С первых минут после катастрофы Анкара активно взаимодействовала с Баку и Тбилиси по линии расследования причин инцидента, была объявлена поисково-спасательная операция. По данным Минобороны Турции, на борту C-130 находилось 20 военных вместе с экипажем.

Вскоре после известия о крушении самолета президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и всему турецкому народу. Также он направил официальное письмо, в котором указал, что был глубоко потрясен известием о гибели турецких военных. Источник NEWS.ru в Азербайджане сообщил, что по результатам первичного осмотра следов внешнего воздействия на воздушное судно не обнаружено.