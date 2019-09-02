https://static.news.ru/photo/9627b798-cdca-11e9-aaa0-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео и Йенс Столтенберг Фото: Ron Przysucha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретятся 3 сентября в Брюсселе.

Как сообщил представитель НАТО, Помпео и Столтенберг обсудят текущие вопросы безопасности и подготовку к предстоящей встрече лидеров стран Североатлантического альянса. Кроме того, одной из тем беседы станет мирный процесс в Афганистане.

Ранее News.ru сообщал, что Вашингтон поделится информацией о мирном соглашении, которое может быть достигнуто между США и запрещённым в РФ афганским радикальным движением «Талибан».