Госсекретарь США Майкл Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретятся 3 сентября в Брюсселе.
Как сообщил представитель НАТО, Помпео и Столтенберг обсудят текущие вопросы безопасности и подготовку к предстоящей встрече лидеров стран Североатлантического альянса. Кроме того, одной из тем беседы станет мирный процесс в Афганистане.
Ранее News.ru сообщал, что Вашингтон поделится информацией о мирном соглашении, которое может быть достигнуто между США и запрещённым в РФ афганским радикальным движением «Талибан».