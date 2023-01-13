«НАТО готовится»: военэксперт объяснил переброску самолетов AWACS в Румынию Военэксперт объяснил переброску самолетов в Румынию подготовкой к событиям на Украине

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Военный эксперт Константин Сивков объяснил переброску самолетов AWACS в Румынию необходимостью патрулирования территории над Черным морем, заявив об этом в разговоре с NEWS.ru. По его мнению, НАТО готовится к серьезным событиям на территории Украины, включая вторжение с территории Польши.

Время патрулирования AWACS над Черным морем и прилегающим территориям Украины при старте из Румынии кратно увеличивается. В тоже время, это еще означает и то, что НАТО готовится к серьезным событиям на территории Украины. Вполне возможно, что речь пойдет и о вторжении на Украину с территории Польши, — заявил Сивков.

Ранее пресс-служба Североатлантического альянса сообщила, что НАТО развернет на территории Румынии свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. Отмечается, что эти работы должны быть выполнены к 17 января, чтобы Альянс мог следить из Румынии за «российской военной активностью». По информации журналистов, в Румынию направят три самолета.

До этого глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович прокомментировал недавнюю торжественную встречу президента Польши Анджея Дуды во Львове, предположив, что после падения Киева земли Западной Украины войдут в состав Польши. Он добавил, что для жителей региона этот шаг может иметь неожиданные последствия из-за неоднозначного отношения поляков к бандеровцам, которых на Украине считают героями.