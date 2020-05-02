На Украине рассказали, чего ждут от нового посла США

Украинские журналисты считают, что будущий посол США на Украине Кейт Дейтон будет проводить жёсткую политику в отношении России.
Дейтон был военным атташе в американском посольстве в России. Считается, что он является ставленником Демократической партии США.
Издание «Страна.ua»
Послом США на Украине была Мари Йованович. Она являлась одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте президента США. В мае 2019 года Трамп отозвал её с Украины. С тех пор должность посла США на Украине вакантна.
NEWS.ru писал, что американские власти выделили Украине рекордные $14,5 млн на борьбу с коронавирусом. Большая часть денежных средств пойдёт на укрепление местного здравоохранения.
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