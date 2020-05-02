На Украине рассказали, чего ждут от нового посла США

https://static.news.ru/photo/a8836272-8c9f-11ea-b4c1-fa163e074e61_660.jpg Кейт Дейтон и Урсула фон дер Ляйен Фото: Maurizio/face to face/Global Look Press

Украинские журналисты считают, что будущий посол США на Украине Кейт Дейтон будет проводить жёсткую политику в отношении России.

Дейтон был военным атташе в американском посольстве в России. Считается, что он является ставленником Демократической партии США.

Издание «Страна.ua» ссылается на экс-сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, который полагает, что Дейтон постарается затруднить примирение в Донбассе.

Послом США на Украине была Мари Йованович. Она являлась одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте президента США. В мае 2019 года Трамп отозвал её с Украины. С тех пор должность посла США на Украине вакантна.

NEWS.ru писал, что американские власти выделили Украине рекордные $14,5 млн на борьбу с коронавирусом. Большая часть денежных средств пойдёт на укрепление местного здравоохранения.