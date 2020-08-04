На Украине начали распродавать тюрьмы

Министр юстиции Украины Денис Малюська 6 августа примет участие в мероприятии, посвящённом началу большой распродажи тюрем. Оно будет проходить на территории Ирпенского исправительного центра (№ 132). Это первый объект, выставляемый на продажу.
На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения. Во время мероприятия министр юстиции расскажет о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств, — говорится в сообщении пресс-службы Минюста.
Ранее министр юстиции Денис Малюська говорил, что 70% поступлений от продажи должны быть направлены на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры. По его словам, распродажа позволит вынести старые следственные изоляторы за пределы городов, повысить стандарты содержания заключённых и уменьшить расходы на содержание СИЗО благодаря энергоэффективности.
Ирпенский исправительный центр расположен в посёлке Коцюбинское в 14 км от Киева. Год назад Минюст принял решение об оптимизации учреждения путём его консервации. Последних осуждённых перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.
Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Он начнёт действовать с июля 2021 года. При этом было принято решение об ограничении продажи сельскохозяйственной и коммунальной земли. Также полностью запрещено продавать землю иностранцам, писал NEWS.ru.
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