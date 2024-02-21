Мадуро захотел приехать в Россию после выборов президента

Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил желание приехать в Москву. Уточнив у Лаврова сроки проведения выборов президента, венесуэльский лидер отметил, что хотел бы нанести визит в страну сразу после них. Запись разговора опубликована на сайте ведомства.

Я бы хотел сразу после них приехать в Москву, поздравить президента Путина с победой, — сказал Мадуро, подчеркнув, что уверен в победе действующего главы государства Владимира Путина.

Ранее Мадуро заявил, что Россия уверенно побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине, а также стала экономически сильнее. Развязанная Западом на Украине война «аморальна», подчеркнул политик. Мадуро, по его словам, уверен в том, что Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», но Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры.

Также президент Венесуэлы сообщил, что страна в ближайшее время войдет в состав БРИКС, поскольку на смену старому колониальному миру приходит «новый мир с БРИКС». При этом он назвал глупой вещью отказ Аргентины от вступления в БРИКС, ведь такое решение властей направлено против самой страны. По мнению главы латиноамериканского государства, новый глава Аргентины Хавьер Милей вернет страну в XIX век и превратит в «вассала имперского однополярного мира», новую колонию из Южной Америки.