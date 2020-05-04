Люди во всём мире потеряли $3,4 трлн из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/4e8372ee-8e11-11ea-85ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Председатель 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде рассказал об экономических потерях из-за коронавируса. По его словам, жители Земли потерпели убытки в размере $3,4 млрд.

Эти данные предоставила Международная организация труда, передаёт «Интерфакс».

Все страны <...> в данное время находятся под большим давлением. Также ни одна страна мира в одиночку не может выстоять против таких трудностей. Мы, будучи ООН, хотим совместными усилиями победить пандемию COVID-19, — подчеркнул он.

Он отметил, что для этого необходимо создать новую, устойчивую систему, способную прекратить войны во всём мире.

Ранее, как писал NEWS.ru, политолог Валерий Соловей предрёк России социальный взрыв после окончания пандемии коронавируса. Причиной может стать экономический кризис, который спровоцирует классовый конфликт, а история с эпидемией уже не будет иметь никакого значения.