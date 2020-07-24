Лидер Мексики усомнился в эффективности медицинских масок против COVID-19

https://static.news.ru/photo/62309862-cdd6-11ea-b25a-fa163e074e61_660.jpg Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не намерен использовать медицинские маски для защиты от коронавируса, так как сомневается в их эффективности. Также он подчеркнул, что старается соблюдать социальную дистанцию.

Доктор Алькосер и доктор Уго-Лопес Гателль сказали мне, что мне не нужно носить маску, если я соблюдаю дистанцию, и я надеваю ее там, где это необходимо или уже стало нормой. В самолете просят ее носить, и я это делаю, — цитирует его ТАСС.

Лопес Обрадор также отметил, что не собирается вступать в дискуссии по данной теме. По его словам, если станет известно, что данный метод помогает, то он будет его применять. Однако эта тема не имеет научного обоснования на текущий момент.

Ранее NEWS.ru писал, что Мексика может закупить российский препарат от коронавируса «Авифавир». Президент также добавил, что глава МИД Мексики Марсело Эбрард, вероятно, уже рассмотрел такую возможность, и он постарается связаться с правительством России, с которым у страны «хорошие отношения».