Лех Валенса предупредил об угрозе скорого разрушения мира

https://static.news.ru/photo/44323140-2a42-11eb-b34f-fa163e074e61_660.jpg Лех Валенса Фото: MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEWS via www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что жизнь на Земле может исчезнуть на тысячи лет, если не будет найден компромисс.

В интервью РИА Новости он в ответ на просьбу предположить, каким будет мир после пандемии, задал встречный вопрос.

Договоримся ли мы вообще в итоге или уничтожим жизнь на этой планете? — сказал политик.

По его словам, человечество либо достигнет компромисса и сможет противостоять вызовам, либо не справится с этим и «уничтожит жизнь на планете». Он отметил, что есть мнение, что на Земле подобная ситуация была уже четыре раза — жизнь умирала на несколько тысяч лет, после чего «появляются Адам и Ева и всё строится заново».

А потом мы снова доходим до того самого момента и снова всё разрушаем. Может, и так, — подытожил он.

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