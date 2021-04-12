Китайцы призвали наказать Украину за арест имущества инвесторов из КНР

https://static.news.ru/photo/4da91e14-9b9e-11eb-b8ce-96000091f725_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Читатели сайта Guancha оказались возмущены решением Киева национализировать предприятие «Мотор Сич», в котором имели долю акций инвесторы из Китая.

Украинские власти расторгли соглашение с китайской стороной и арестовали имущество инвесторов из КНР. В Киеве заявили, что деятельность «Мотор Сич» связана со стратегической безопасностью страны.

Пользователь Гун Цзы считает, что Киев просто отобрал это предприятие у Китая, поскольку после начала национализации инвесторам нужно было возместить деньги, чего не было сделано. Цинфэн отметил, что КНР должна заставить Украину выплатить компенсацию, иначе имидж Китая на международной арене может ухудшиться.

Но не надо торопиться, можно постепенно выискивать слабые места Украины и бить по ним, — написал Цинфэн.

Другие пользователи в резкой форме высказались о происходящем: «Восточная Украина окончательно сгинет», «Требуют у американцев денег? Осмеливаются ли в наши дни собаки кусать своих хозяев?».

Пользователь с ником «Вознесусь в 7-ом месяце» считает, что настоящие лидеры Украины давно были стёрты с лица земли ЦРУ, сообщает Guancha.

Откуда на Украине взяться хорошему лидеру, как ему проникнуть в страну? — задался вопросом комментатор.

«Мотор Сич» разрабатывает, производит, обслуживает и ремонтирует авиационные газотурбинные двигатели для самолётов и вертолётов. Предприятие находится в Запорожье. Пакет акций китайских инвесторов несколько лет был под арестом. В конце 2020 года китайская сторона потребовала взыскать с Украины $3,5 млрд, обратившись в Международный арбитражный суд.

В январе 2021 года против четырёх компаний и одного гражданина Китая, которые являются инвесторами «Мотор Сич», Киевом были введены санкции на три года. 11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил о необходимости национализировать завод, 24 марта глава страны Владимир Зеленский ввёл это решение в действие.

Как писал NEWS.ru, декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао считает, что решение Украины по «Мотор Сич» серьёзно подрывает доверие к стране со стороны иностранных инвесторов. Это может обернуться выводом иностранного капитала и большими экономическими потерями для Киева.