Христиане на Западе отмечают Пасху в условиях третьей волны пандемии

https://static.news.ru/photo/0a2296ae-9516-11eb-83b2-96000091f725_660.jpg Фото: Christian Ohde via www.imago-images.de/Global Look Press

Один из главных христианских праздников — Пасха — проходит в западных странах в условиях пандемии. В некоторых европейских государствах введён жёсткий локдаун из-за третьей волны коронавируса. Тем не менее католики, протестанты и представители некоторых других ветвей христианства в воскресенье отметят этот день традиционными угощениями в кругу семьи.

Уже второй год подряд празднование Пасхи проходит в условиях пандемии коронавируса. В Ватикане состоятся богослужения в соборе Святого Петра. Начало праздничных мероприятий в 11:15 по местному времени. Все желающие будут следить за богослужением онлайн.

В некоторых странах люди не только не смогут попасть в церкви, но даже собраться большими семьями за одним столом. В Испании, например, действуют режим ЧС и комендантский час в ночное время, поэтому жители страны не смогут уехать к родственникам в другие регионы, пишет «Интерфакс».

Канцлер Германии Ангела Меркель также призывала граждан к «спокойной Пасхе». Если немцы не станут устраивать пышных празднеств, в ФРГ удастся не допустить роста заболеваемости.

Я очень прошу вас воздержаться от всех несрочных поездок, — сказала Меркель ранее.

Жёсткие ограничения на передвижения людей ввели недавно, в частности в Берлине.

Пасхальное обращение президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера также было нацелено на предупреждение граждан о новом жёстком локдауне в стране из-за третьей волны пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.