Глобальное потепление привело к перегреву ночей

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Глобальное изменение климата приводит к тому, что ночи во многих частях планеты становятся «непропорционально» теплее, чем дни. Это может иметь «потенциально серьёзные последствия» для ночных видов животных, считают учёные. Они уже назвали это явление «асимметрией потепления». Ему подвержены 54 процента поверхности всей суши нашей планеты.

Исследование проводили учёные из Университета Эксетера, оно опубликовано в журнале Global Change Biology. Они изучили записи о потеплении с 1983-го по 2017 год и обнаружили, что ночные температуры в среднем были «непропорционально» выше (более чем на 0,25 °C) по сравнению с дневными температурами.

Исследователи полагают, что асимметрия потепления вызвана в первую очередь облаками, которые охлаждают поверхность планеты в течение дня, но сохраняют тепло ночью, что приводит к ещё большему потеплению в тёмное время суток.

Более сильное ночное потепление связано с более влажным климатом. Это имеет важные последствия для роста растений и того, как взаимодействуют между собой виды, в частности насекомые и млекопитающие. Большее дневное потепление связано с более сухими условиями в сочетании с более высокими уровнями общего потепления, что увеличивает уязвимость видов к тепловому стрессу и обезвоживанию, — говорит ведущий автор доктор Дэниел Кокс из Института окружающей среды и устойчивого развития в кампусе Пенрин в Эксетере.

Ранее NEWS.ru писал, что при сохранении действующих технологий централизованного теплоснабжения к середине XXI века доля среднего числа дней с избыточным потреблением тепла на европейской части России может превысить 30–40% от общей продолжительности отопительного периода. Об этом сообщается в докладе Росгидромета о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в РФ.