Генассамблея ООН в декабре соберётся для обсуждения борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/2900bf60-1f91-11eb-8c8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/XinHua/Global Look Press

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН пройдёт в период 3–4 декабря.

Как сообщает РИА Новости, участие в мероприятии примут главы государств. Главной темой заседания станет выработка совместных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Генассамблея ООН сегодня установила формат, масштаб и даты проведения специальной сессии по COVID-19. Спецсессия пройдёт 3–4 декабря на уровне глав государств и правительств, — сказал официальный представитель председателя ГА ООН Бренден Варма.

В октябре власти Китая и ещё 25 государств призвали США и другие страны Запада полностью отменить санкции для более эффективной борьбы с пандемией COVID-19, передавал NEWS.ru. Совместное заявление было озвучено в комитете по правам человека Генассамблеи ООН. В нём подчёркивается, что самым мощным оружием в преодолении пандемии является международное сотрудничество и глобальная солидарность.

В документе также отмечается, что глава ООН Антониу Гутерриш и верховный комиссар Всемирной организации по правам человека Мишель Бачелет поддерживают отмену санкций.