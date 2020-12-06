Эксперт заявил о неспособности США вбить клин между Россией и Китаем

https://static.news.ru/photo/c4669c32-3859-11eb-881c-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

При новом президенте Джо Байдене США не смогут расстроить союз Москвы и Пекина. Об этом в интервью NEWS.ru заявил независимый датский аналитик и бывший старший вице-президент Mercedes-Benz Sweden and Denmark Карстен Риис.

Так эксперт прокомментировал заявление будущего госсекретаря США Энтони Блинкена, который говорил о том, что России не нравится быть зависимой от Китая и Америка сможет использовать этот фактор, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином.

До тех пор, пока Вашингтон будет отказываться сотрудничать с Россией по вопросам Китая, РФ будет только наращивать взаимодействие с Пекином, — подчеркнул Карстен Риис. — Клин вбить не удастся. Но если США предложат России нечто очень существенное взамен, она будет способна балансировать отношения с обеими сторонами, не отсекая себя ни от одной из них.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Джо Байден рассказал о своей будущей политике по отношению к России и Китаю. Избранный президент США заявил, что будет придерживаться многостороннего подхода к этим странам и учитывать мнение союзников из Европы.

Полная версия интервью с Карстеном Риисом опубликована на сайте NEWS.ru.