Экс-премьер Грузии рассказал о последствиях инцидента с Познером

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Инцидент с российским телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси подорвёт доверие российских туристов к Грузии, что плохо отразится на притоке иностранной валюты в национальную экономику. Об этом заявил бывший глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили.

Вчерашний вечер и та запредельная реакция, которую мы видели, несомненно нанесёт ущерб тому крупнейшему потоку валюты, который мы могли получить из России, в большей степени от туристов, прибывающих сухопутным, а также воздушным путями, — написал он на своей странице в Facebook.

Он добавил, что после сегодняшнего инцидента состояние всего населения, а не только тех, кто связан с туристической отраслью, ещё больше усугубится.

Познер покинул территорию Тбилиси после протестов в грузинской столице против самого телеведущего. Об этом сотрудники местного Первого канала рассказали 1 апреля. Журналист прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения. Улететь в Россию он намеревался 3 апреля. Однако возле гостиницы, где поселился телеведущий, собрались протестующие, требующие выдворить его из страны. В качестве одной из причин называется то, что Познер якобы не признаёт территориальной целостности Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что произошедшие на территории Тбилиси протесты против российского журналиста Владимира Познера и сопровождавших его лиц были спровоцированы оппозиционной партией «Единое национальное движение» и лидером объединения — бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.