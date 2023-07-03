Экономист объяснил подоплеку решения Дели пойти на уступки Москве Энергоэксперт Юшков: Индия могла согласиться на оплату нефти в юанях из страха потерять российскую нефть

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Индия могла согласиться платить за российскую нефть в юанях, потому что не хочет потерять Россию в качестве крупнейшего и самого выгодного поставщика нефти на рынке, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он также допустил, что Москва предложила удобную схему конвертации с участием китайских структур или даже выступила посредником в переговорах между Дели и Пекином.

Угроза, что индийцы потеряют Россию как самого выгодного поставщика на рынке, вполне допустима, и такой уже аргумент был поставлен перед Дели. Видимо, таким образом достигли согласия в этом вопросе, — подчеркнул Юшков.

По его словам, для России также выгодна торговля нефтью по новой схеме, так как рупия свободно не конвертируется в отличие от юаня. Он также предположил, что Дели раньше не устраивала схема расчетов, поэтому российский бизнес предложил свои дочерние структуры, зарегистрированные в Китае, чтобы те продавали юань индийским компаниям.

Мы могли сказать индийцам, что нас не устраивает нынешний формат торговли, что нам рупии девать некуда. И тогда смысл нам продавать за рупии нефть? <...> В настоящее время Индия импортирует больше 2 млн баррелей в сутки. Это означает огромный встречный поток денег. Теперь нам удобнее, поскольку юань для нас более предпочтительная валюта — сказал эксперт.

Ранее Reuters сообщило, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать поставки российской нефти в китайских юанях. В материале говорилось, что одна из крупнейших компаний Индии, занятых в сфере нефтепереработки — IOC (Indian Oil Corporation), в июне провела платеж за поставленную российскую нефть в китайской валюте.

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совещания представителей ШОС в Индии посетовал, что Москва накопила «миллиарды» ограниченно конвертируемых рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. Он назвал это проблемой и заявил, что рупии необходимо перевести в другую валюту.