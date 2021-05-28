Движение по Босфору полностью восстановлено

Движение по проливу Босфор после буксировки потерявшего управление танкера RAVA полностью восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию дирекции береговой охраны Турции.
Танкер отбуксирован из пролива Босфор и доставлен к месту якорной стоянки. Движение по Босфору вновь открыто, — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что хорватский танкер RAVA во время прохождения по проливу Босфор потерял управление из-за поломки рулевого управления и начал дрейфовать в сторону берега. По соображениям безопасности движение по проливу было временно приостановлено.
Дрейф танкера был остановлен в 300 метрах от береговой линии. Его отбуксировали на якорную стоянку.
По данным администрации Стамбула, в результате происшествия пострадавших нет.