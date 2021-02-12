День всех влюблённых: как отмечают праздник в разных странах

Сегодня, 14 февраля, во многих странах мира отмечается День святого Валентина. Влюблённые по традиции дарят друг другу различные подарки, открытки и цветы, выражая тем самым свою симпатию друг к другу. Валентинки, которые вручаются в этот день, являются символом настоящей любви и преданности.