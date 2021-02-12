День всех влюблённых: как отмечают праздник в разных странах

Сегодня, 14 февраля, во многих странах мира отмечается День святого Валентина. Влюблённые по традиции дарят друг другу различные подарки, открытки и цветы, выражая тем самым свою симпатию друг к другу. Валентинки, которые вручаются в этот день, являются символом настоящей любви и преданности.
В честь этого прекрасного события NEWS.ru подготовил галерею, в которой собрал фото моментов празднования Дня всех влюблённых в разных странах.
Москва, Россия
Владимир Гердо/ТАСС
Манила, Филиппины
Xinhua/Rouelle Umali/Global Look Press
Милан, Италия
DAVIDE CANELLA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лахор, Пакистан
Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бангкок, Таиланд
Yuttachai Kongprasert/Keystone Press Agency/Global Look Press
День всех влюбленных в зоопарке (Сидней, Австралия)
Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Нью-Йорк, США
Wang Ying/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press
Запорожье, Украина
Dmytro Smolienko/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press
Нью-Йорк, США
Wang Ying/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press
Нинбо, Китай
Hu Xuejun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Ухань, Китай
Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press
Волгоград, Россия
Кирилл Брага/РИА Новости
Камчатский край, Россия
Юрий Смитюк/ТАСС