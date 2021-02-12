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Нинбо, Китай
Мир

День всех влюблённых: как отмечают праздник в разных странах

11:34, 14 февраля 2021
Фото: Hu Xuejun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сегодня, 14 февраля, во многих странах мира отмечается День святого Валентина. Влюблённые по традиции дарят друг другу различные подарки, открытки и цветы, выражая тем самым свою симпатию друг к другу. Валентинки, которые вручаются в этот день, являются символом настоящей любви и преданности.

В честь этого прекрасного события NEWS.ru подготовил галерею, в которой собрал фото моментов празднования Дня всех влюблённых в разных странах.

Москва, Россия

Владимир Гердо/ТАСС

Манила, Филиппины

Xinhua/Rouelle Umali/Global Look Press

Милан, Италия

DAVIDE CANELLA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лахор, Пакистан

Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бангкок, Таиланд

Yuttachai Kongprasert/Keystone Press Agency/Global Look Press

День всех влюбленных в зоопарке (Сидней, Австралия)

Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нью-Йорк, США

Wang Ying/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Запорожье, Украина

Dmytro Smolienko/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Нью-Йорк, США

Wang Ying/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Нинбо, Китай

Hu Xuejun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ухань, Китай

Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Волгоград, Россия

Кирилл Брага/РИА Новости

Камчатский край, Россия

Юрий Смитюк/ТАСС

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