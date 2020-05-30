Число заразившихся коронавирусом в мире превысило шесть млн человек

https://static.news.ru/photo/614c62bc-a2ae-11ea-a36c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По последним данным в мире коронавирусом заразились 6 002 403 человека, умерли 6,11% из них — 366 674.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на официальные заявления властей, а также выводов экспертов, число инфицированных удвоилось примерно за месяц.

При этом наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США, на которые приходится почти треть всех инфицированных — около 1 767 600 человек. При этом смертность составила 5,84%, это более ста тысяч человек. На второе место вышла Бразилия, где, по подсчетам портала G1 заразились 469 510 человек, умерли из них 27 944 (5,59%). На третьем месте Россия, где 396 575 заразились, из которых умерли 4 555 (1,15%).

Как писал NEWS.ru ранее, мир в будущем столкнется с более серьёзной эпидемией, чем коронавирус. Такое мнение высказал главврач одной из московских больниц Александр Мясников. По словам эксперта, новая эпидемия опять начнётся в Китае. До неё две мутации. Болезнь будут переносить животные. Скорее всего, будет высокая летальность.