Чехия признала «российский режим» террористическим Комитет по иностранным делам Чехии признал «российский режим» террористическим

В Чехии парламентский комитет по иностранным делам согласовал резолюцию, согласно которой «российский режим» признается террористическим, передает Ceske Noviny. За принятие документа проголосовало 12 депутатов из 14. Они подчеркнули, что обстрелы объектов энергоинфраструктуры Украины создает опасность для мирных жителей Украины.

Комитет по иностранным делам в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы признает нынешний российский режим террористическим, — говорится в резолюции.

Также депутаты отметили, что разговоры о возможном применении ядерного оружия создает угрозу не только для жителей Украины, но и для всего европейского континента. Авторы резолюции считают, что Россия представляет серьезную опасность для европейцев.

Прямые или косвенные угрозы применения ядерного оружия, а также ложные и необоснованные обвинения Украины, планирующих применить оружие массового поражения, представляют собой опасную эскалацию напряженности и угрозу общеевропейской безопасности, — уточняется в документе.

Ранее президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он нужным включать Россию в список стран — спонсоров терроризма. Представитель Госдепа США Джим О'Брайен ранее говорил, что наделение России подобным статусом способно повлиять на соглашение по зерну с негативной стороны. Наделять страны статусом «спонсор терроризма» может только Госдеп. При этом в сенате США ранее приняли резолюцию с призывом к такому решению.