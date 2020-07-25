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Boeing сообщила о вероятной задержке поставок моделей 777X

01:01, 25 июля 2020
Фото: Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing сообщила о вероятной задержке поставок широкофюзеляжных самолётов Boeing 777X. Она может продолжаться от нескольких месяцев до одного года.

По данным агентства Reuters, причиной стал резкий спад спроса на самолёты во время пандемии коронавируса. Она парализовала пассажирские перевозки в небе. Официальное решение об отсрочке будет объявлено на следующей неделе.

777X является самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолётом, оснащённым двумя двигателями, — отметили в корпорации.

Его длина составляет около 77 метров. Самолёт рассчитан на перевозку 426 пассажиров. Испытания самолёта пришлись на период серьёзного кризиса, который связан с участившимися катастрофами с участием бортов компании.

Как писал NEWS.ru, ранее в США предупредили о возможной коррозии на двух видах самолётов Boeing.

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