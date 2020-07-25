Boeing сообщила о вероятной задержке поставок моделей 777X

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing сообщила о вероятной задержке поставок широкофюзеляжных самолётов Boeing 777X. Она может продолжаться от нескольких месяцев до одного года.
По данным агентства
777X является самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолётом, оснащённым двумя двигателями, — отметили в корпорации.
Его длина составляет около 77 метров. Самолёт рассчитан на перевозку 426 пассажиров. Испытания самолёта пришлись на период серьёзного кризиса, который связан с участившимися катастрофами с участием бортов компании.
Как писал NEWS.ru, ранее в США предупредили о возможной коррозии на двух видах самолётов Boeing.
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