Boeing сообщила о вероятной задержке поставок моделей 777X

https://static.news.ru/photo/3ab9e414-cdf9-11ea-a41b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing сообщила о вероятной задержке поставок широкофюзеляжных самолётов Boeing 777X. Она может продолжаться от нескольких месяцев до одного года.

По данным агентства Reuters , причиной стал резкий спад спроса на самолёты во время пандемии коронавируса. Она парализовала пассажирские перевозки в небе. Официальное решение об отсрочке будет объявлено на следующей неделе.

777X является самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолётом, оснащённым двумя двигателями, — отметили в корпорации.

Его длина составляет около 77 метров. Самолёт рассчитан на перевозку 426 пассажиров. Испытания самолёта пришлись на период серьёзного кризиса, который связан с участившимися катастрофами с участием бортов компании.

Как писал NEWS.ru, ранее в США предупредили о возможной коррозии на двух видах самолётов Boeing.