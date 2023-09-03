Арест Коломойского связали с провалами ВСУ: новости СВО на утро 3 сентября

Фото: t.me/SBUkr

Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя стали одной из причин ареста олигарха Игоря Коломойского, заявил политолог Игорь Никулин. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский начал борьбу с внутренними противниками на фоне провалов на фронте. Политолог привел аналогию с историей Третьего рейха в 1944 году, когда на фоне предстоящего краха Германии во Второй мировой войне участились попытки покушения на Адольфа Гитлера.

Украина, используя кассетные боеприпасы в Донецке, намеренно уничтожает мирное население, заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, в результате таких обстрелов в городе есть погибшие и раненые. Он также подчеркнул, что западные правозащитники не обращают внимания на такие действия Киева. Военкор напомнил, что кассетные боеприпасы предназначены для уничтожения живой силы противника, но не мирного населения.

Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватский район и Донецк, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Украинская армия выпустила по населенным пунктам четыре кассетных боеприпаса.

Фото: МО Украины

В поселке городского типа Старомихайловка в результате обстрела ВСУ погибла 50-летняя женщина, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. По данным представительства ДНР при СЦКК, 2 сентября в период с 09:00 до 21:00 Донецк и окрестности 45 раз подвергались обстрелам со стороны украинских войск.

Два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области, сообщили в администрации со ссылкой оперативные службы. Пять мирных жителей были ранены. Кроме этого, разрушения получили офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В нескольких жилых домах выбито остекление. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы Запорожской области.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал кадры уничтожения бронетранспортера украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на южном флаге Артемовска. Ликвидировать вражеский БТР удалось бойцам фанатского спецотряда «Эспаньола», входящего в состав бригады «Восток» (ДНР).

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что группа дронов-камикадзе «Герань» атаковала Украину. Как написал канал, после атак беспилотников в районе морского порта Измаил в Одесской области произошли взрывы. «Герани» были зафиксированы у побережья в Измаильском районе около границы с Румынией. Отметим, в Минобороны России информацию не комментировали.

Украинские военные за сутки 86 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба СЦКК. В результате атак ВСУ погибла мирная жительница. Кроме этого, повреждения получили девять частных домов и девять объектов гражданской инфраструктуры республики. Под обстрел ВСУ попали семь районов ДНР. Всего украинская армия выпустила 273 боеприпаса.

Еще два судна прошли по временному коридору в Черном море, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Временный коридор был открыт Киевом.

Фото: МО Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины скоро подойдет к своему окончанию, заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. По его словам, этому поспособствуют изменения погоды, сильная оборона российской армии и потери ВСУ западной техники.

Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские СМИ сообщил, что в одесском порту Рени прогремели сильные взрывы. По данным украинских мониторинговых каналов, в районе порта зафиксировано не менее трех взрывов. Предварительно, военные объекты на прилегающей к Рени территории поразили дроны «Герань-2». Минобороны России информацию не комментировало.

Минобороны РФ работает над тем, чтобы предоставлять мобилизованным на СВО отпуск не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток, сообщила депутат Госдумы Нина Останина. Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей опубликовала ответ МО на запрос по данному вопросу, в котором указано, что время на проезд к месту отпуска и обратно не учитывается.

Правительство Венгрии считает, что западным странам необходимо не принимать Киев в НАТО и предоставить гарантии безопасности России, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в ходе выступления перед студентами летнего университета в Вайте. Это необходимо для урегулирования конфликта на Украине.

План президента Украины Владимира Зеленского по выводу российских войск из Крыма без военных столкновений нереалистичен, считает обозреватель итальянского издания Sussidiario Джанандреа Гайани. По его мнению, текущая ситуация не располагает к подобным событиям, так как украинские силы не находятся на этапе наступления и не контролируют территории к северу от Крыма.

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