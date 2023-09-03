Венгрия призвала Запад отказаться от Киева и дать гарантии безопасности РФ

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Правительство Венгрии считает, что западным странам необходимо не принимать Киев в НАТО и предоставить гарантии безопасности России, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в ходе выступления перед студентами летнего университета в Вайте. Это необходимо для урегулирования конфликта на Украине, передает MTI.

Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам, — сказал Гуйяш.

Также он подтвердил мнение венгерского правительства о том, что в переговорах по урегулированию конфликта помимо Украины и России должны участвовать США. У Киева уже «нет реальных шансов вернуть территории», отошедшие к России, подчеркнул Гуйяш.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украину не принимают в НАТО из-за конфликта на ее территории. По его словам, в случае принятия страны в Альянс вступит в силу пятая статья Североатлантического договора, по которой в противостояние могут вступить все государства военно-политического блока. До тех пор пока конфликт продолжается на территории Европы, Украина не может стать членом НАТО, отметил Бретон.