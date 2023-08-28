В ЕС объяснили, почему Украину не берут в НАТО Еврокомиссар Бретон: Украину не принимают в НАТО из-за конфликта на ее территории

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Украину не принимают в НАТО из-за конфликта на ее территории, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире французского телеканала LCI. По его словам, в случае принятия страны в Альянс вступит в силу пятая статья Североатлантического договора, по которой в противостояние могут вступить все государства военно-политического блока.

До тех пор пока конфликт продолжается на территории Европы, Украина не может стать членом НАТО. Потому что в противном случае в силу статьи пять Североатлантического договора это будет означать вступление в конфликт всех стран Альянса, — сказал Бретон.

Ранее в Минобороны Украины отметили, что в ВСУ ввели 287 стандартов НАТО. В ведомстве подчеркнули, что это даже больше, чем у некоторых стран — членов Альянса. Как заявили в министерстве, 174 стандарта введены в рамках целей партнерства Украина — НАТО (первоочередные стандарты Альянса). Еще 113 стандартов приняты по инициативе самого Киева.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о решении НАТО отказаться от соблюдения плана действий по предоставлению стране членства в организации. Он отметил, что такое решение упрощает процедуру интеграции, как это было с Финляндией и Швецией, которые получили приглашение в Альянс без выполнения условий ПДЧ.