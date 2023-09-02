Минобороны разъяснило правила отпусков для мобилизованных Останина: МО раз в полгода предоставляет мобилизованным отпуска от 14 суток

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Минобороны РФ работает над тем, чтобы предоставлять мобилизованным на СВО отпуск не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток, сообщила в своем Telegram-канале депутат Госдумы Нина Останина. Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей опубликовала ответ МО на запрос по данному вопросу, в котором указано, что время на проезд к месту отпуска и обратно не учитывается.

В Минобороны России выполняется комплекс мероприятий по предоставлению отпусков. <...> Планирование и предоставление отпусков <...> проводится командиром (начальником штаба) воинской части с учетом безусловного выполнения задач по предназначению, стоящих перед воинской частью. <...> Соответствующие графики отпусков утверждаются (корректируются) командующими группировками войск исходя из складывающейся оперативной обстановки в зоне проведения СВО, — указано в ответе Минобороны на обращение уполномоченного по правам человека в Коми Веры Железцовой.

В заявлении Минобороны подчеркивается, что ротация мобилизованных осуществляется с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в спецоперации. При этом в ведомстве заявили, что предоставить подробные сведения по организации и проведению ротации невозможно, поскольку она относится к «информации ограниченного доступа».

Ранее в Госдуме предложили освободить поручителей погибших или тяжело раненных участников СВО от обязательств по кредитам. Авторы соответствующего законопроекта указали, что до сих пор такие меры касались лишь непосредственно самих участников боевых действий.