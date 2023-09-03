План Зеленского о выводе российских войск из Крыма назвали нереальным Sussidiario: план Зеленского о выводе российских войск из Крыма без боя нереален

Фото: president.gov.ua

План президента Украины Владимира Зеленского по выводу российских войск из Крыма без военных столкновений нереалистичен, считает обозреватель итальянского издания Sussidiario Джанандреа Гайани. По его мнению, текущая ситуация не располагает к подобным событиям, так как украинские силы не находятся на этапе наступления и не контролируют территории к северу от Крыма.

Ситуация, о которой говорит Зеленский, абсолютно нереальна: украинцы не находятся на этапе прорыва российских рубежей и не отвоевывают территории к северу от Крыма. Украинский президент сделал гипотетическое предположение о будущем, на которое он надеется, но которое совсем не близко, — написал Джанандреа Гайани.

Кроме того, журналист отметил высокие потери Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и подчеркнул, что за первой линией обороны находятся еще две.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ряд стран-союзников Украины разрешил киевскому руководству отдавать приказы о нанесении ударов по Крыму. Он добавил, что количество БПЛА, атакующих территорию России, будет увеличиваться.

До этого Буданов пообещал новые теракты в Крыму. Видео с угрозами «уничтожать захватчиков» появилось на канале ITV в преддверии Дня независимости Украины, 24 августа. По словам главы украинской разведки, новых ударов следует ожидать «на днях».