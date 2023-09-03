«РВ» показала кадры уничтожения БТР «Азова» под Артемовском

Фото: Минобороны России

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал кадры уничтожения бронетранспортера украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на южном флаге Артемовска. Ликвидировать вражеский БТР удалось бойца фанатского спецотряда «Эспаньола», входящего в состав бригады «Восток» (ДНР).

Еще один БТР третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины уничтожили военные 31-й бригады Воздушно-десантных войск России. Сражение шло также под Артемовском. Сначала бронемашину удалось подбить пулеметом «Корд», а затем добить PFV-дроном. По бегущему с поля боя украинскому экипажу была выпущена граната из РПГ.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что Вооруженные силы России отразили пять контратак украинской армии на Купянском направлении. По его словам, потери ВСУ составили до роты.

Российские военные продолжили наступление на Купянском направлении и завладели двумя опорными пунктами ВСУ, уничтожив более взвода украинских войск, отметил глава пресс-центра. Также в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-20.