ВСУ обстреляли Ясиноватский район и Донецк кассетными боеприпасами

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватский район и Донецк, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Украинская армия выпустила по населенным пунктам четыре кассетных боеприпаса.

Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 22:10 — н. п. Орловка — Ясиноватский район: выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный); 22:10 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный), — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области. Пять мирных жителей были ранены. Кроме этого, разрушения получили офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В нескольких жилых домах выбито остекление. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы Запорожской области.

Ранее Кулемзин сообщил, что при обстреле Петровского района Донецка под огонь попал учебный корпус школы-интерната № 3. По словам мэра, снаряд ВСУ попал в крышу здания.